Результаты выборов в Виннице: кто стал мэром, какие партии прошли в горсовет и облсовет
09.11.2020, 14:50
Cергей Моргунов (фото -facebook.com/SAMorgunov)
В городской совет Винницы прошли четыре партии, в областной – шесть
Представитель партии Украинская стратегия Гройсмана Сергей Моргунов стал мэром Винницы, за него проголосовали на местных выборах 66% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Результаты выборов по данным ЦИК:
- Сергей Моргунов, политическая партия Украинская стратегия Гройсмана – 65,93% (61 194 голоса);
- Кудлаенко Сергей, партия Евросолидарность – 13,04% (12 108 голосов);
- Сергей Борзов, партия Слуга народа- 6,09% (5 из 656 голосов);
- Вячеслав Узелков, партия Оппозиционная платформа – За життя – 4,6% (4270 голосов);
- Александра Устинова, партия Голос – 3,35% (3 112 голосов);
- Наталья Солейко, партия ВО Батькивщина – 3, 19% (2969).
В горсовет прошла Украинская стратегия Гройсмана– 51,34% (34 депутата), Евросолидарность – 13,32% (девять депутатов), Слуга народа – 7,15% (шесть депутатов), Оппозиционная платформа – За життя – 6,53% (пять депутатов), сообщает сайт мэрии.
В областной совет:
- Украинская стратегия Гройсмана – 44,37%;
- Евросолидарность – 11,99%;
- Батькивщина – 11,11%;
- Слуга народа – 8,76%;
- Оппозиционная платформа – За життя – 6,78%;
- За будущее – 5,92%.
Моргунов с 2014 года был и.о. мэра Винницы, по результатам местных выборов в 2015 году был избран мэром города.
- Действующий мэр Киева Виталий Кличко победил на выборах мэра – у него 50,52% голосов.
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