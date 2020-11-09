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Результаты выборов в Виннице: кто стал мэром, какие партии прошли в горсовет и облсовет

09.11.2020, 14:50
Результаты выборов в Виннице: кто стал мэром, какие партии прошли в горсовет и облсовет - Фото
Cергей Моргунов (фото -facebook.com/SAMorgunov)

В городской совет Винницы прошли четыре партии, в областной – шесть

Представитель партии Украинская стратегия Гройсмана Сергей Моргунов стал мэром Винницы, за него проголосовали на местных выборах 66% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Результаты выборов по данным ЦИК:

  • Сергей Моргунов, политическая партия Украинская стратегия Гройсмана – 65,93% (61 194 голоса);
  • Кудлаенко Сергей, партия Евросолидарность – 13,04% (12 108 голосов);
  • Сергей Борзов, партия Слуга народа- 6,09% (5 из 656 голосов);
  • Вячеслав Узелков, партия Оппозиционная платформа – За життя – 4,6% (4270 голосов);
  • Александра Устинова, партия Голос – 3,35% (3 112 голосов);
  • Наталья Солейко, партия ВО Батькивщина – 3, 19% (2969).

В горсовет прошла Украинская стратегия Гройсмана– 51,34% (34 депутата), Евросолидарность – 13,32% (девять депутатов), Слуга народа – 7,15% (шесть депутатов), Оппозиционная платформа – За життя  – 6,53% (пять депутатов), сообщает сайт мэрии.

В областной совет:

  • Украинская стратегия Гройсмана – 44,37%;
  • Евросолидарность – 11,99%;
  • Батькивщина – 11,11%;
  • Слуга народа – 8,76%;
  • Оппозиционная платформа – За життя – 6,78%;
  • За будущее – 5,92%.

Моргунов с 2014 года был и.о. мэра Винницы, по результатам местных выборов в 2015 году был избран мэром города.

Арина Толина
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