Нардеп от Слуги народа намерен сложить мандат, говорит – его избрали мэром

Депутат Верховной Рады от СН Зиновий Андрийович заявил, что сложит свои полномочия, чтобы возглавить Надворнянскую ОТГ

Депутат Верховной Рады, член фракции партии Слуги народа Зиновий Андрийович заявил, что сложит свои полномочия, чтобы возглавить Надворнянскую ОТГ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Суспільне Карпати.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что нардеп получил доверие 60% избирателей.

"Я обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общества Надворнянской ОТГ", – заявил Зиновий Андрийович.

В Раде Андрийович занимает должность председателя подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр, водных ресурсов комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Андрийович был избран по мажоритарной системе. Когда он сложит мандат, на его округе (№87, в состав округа входят город Яремче, Надворнянский район, части Богородчанского и Коломыйского районов) будут перевыборы.

25 октября 2020 года явка на местных выборах составила менее 37%.

По данным Слуги народа, партия Зеленского лидирует по числу выигранных мандатов в областных советах, Евросолидарность на втором месте, ОПЗЖ – на третьем.

По данным Петра Порошенко, Евросолидарность занимает первое место на выборах в четыре областных совета и в городской совет Киева, она будет представлена в городских советах всех областных центров.

Наталия Медведева

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