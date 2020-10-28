Ляшко о поражении на довыборах в Раду: У меня украли мандат, но я вернусь

Лидер РПЛ Олег Ляшко прокомментировал свое поражение на довыборах в Раду. Говорит, что он победил, но "у него украли мандат"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал свое поражение на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области, заявив, что "у него украли мандат". Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

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Ляшко считает, что победу одержал он, однако власть якобы задействовала фальсификации и подкуп, чтобы "эту победу украсть".

"Вы украли у меня мандат", – заявил Ляшко, при этом пообещав, что в Раду вернется не он один, но целая фракция РПЛ. По его словам, социологические опросы, проведенные на округе, якобы прогнозировали победу ему, а не его конкуренту из Слуги народа Анатолию Гунько, которого, считает Ляшко, "никто знать не знал".

"Я вернусь", – резюмировал экс-нардеп.

23 мая нардеп от 208 округа Давиденко был найден мертвым с огнестрельным ранением головы. Там назначили довыборы на 25 октября.

25 октября Ляшко после выборов сразу же сообщал о своей победе, заявлял, что ее якобы хотят украсть и связывал с этим СБУ.

28 октября Ляшко проиграл довыборы в Раду.

Владислав Сердюк

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