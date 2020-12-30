Кулеба: Россия не хочет нормальных отношений Украины и Венгрии. Она создает напряжение

Россия не хочет нормальных отношений между Украиной и Венгрией, при любых возможностях она создает напряжение между этими странами. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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У Кулебы спросили, влияет ли Россия на украинско-венгерские отношения. Он "пошутил", что "рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине". Однако затем добавил:

"Да, мы видим, что РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения. Она пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки (отношений, – ред.)".

В целом Кулеба отнес отношения с Венгрией к провалам дипломатии 2020 года. Но отметил, что отношения с этой страной такие и есть: "то достижение, то провал". При этом глава МИД говорит, что Украина "настроена разгребать эти авгиевы конюшни и выходить на позитив".

25 октября в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.

24 ноября в Украине отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже, который агитировал за Партию венгров перед местными выборами.

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Марк Сировой

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