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Фон дер Ляйен: Санкции ЕС согласованы, Северный поток-2 тоже под прицелом

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04.02.2022, 12:30
Фон дер Ляйен: Санкции ЕС согласованы, Северный поток-2 тоже под прицелом - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - EPA)

Евросоюз закончил подготовку "значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций" в отношении России, который будет введен в действие в случае начала вторжения в Украину. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

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В санкционный пакет вошли меры по закрытию доступа России к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, особенно в отношении высокотехнологичных товаров. Ограничения могут быть введены в отношении техники, "которую Россия не может легко заменить", в том числе в области искусственного интеллекта, вооружений, а также квантовых компьютеров, лазеров и космической отрасли.

Предусмотрены также меры по газопроводу Северный поток-2. Будет он введен в эксплуатацию или нет, будет зависеть только от дальнейшего поведения России, сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии не исключила введение санкций в отношении лидера РФ Владимира Путина, а также его окружения и близких к Кремлю олигархов.

2 февраля сообщалось, что на этой неделе Еврокомиссия закончит подготовку "огромного пакета санкций", который может быть введен в действие в случае начала нового вторжения России в Украину. 

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Сергей Бережной
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