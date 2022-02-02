"Огромный пакет": ЕС заканчивает разработку санкций на случай вторжения РФ в Украину – СМИ

На этой неделе Еврокомиссия закончит подготовку "огромного пакета санкций", который может быть введен в действие в случае начала нового вторжения России в Украину. Об этом PAP сообщил источник в руководящих структурах ЕС.

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По данным источника, санкции направлены на финансовый и энергетический сектора экономики России, а также на олигархов, приближенных к лидеру РФ Владимиру Путину. В Брюсселе также проанализировали товарный экспорт в Россию и определили группы товаров, экспорт которых в случае введения санкций будет запрещен.

Источник сообщил агентству, что "пакет готовился в тесном взаимодействии с США", так как стоит задача синхронизации санкций разных стран. Речь идет о совместных действиях не только Евросоюза и Штатов, но и также Швейцарии, Японии, Канады и Великобритании.

Работу по подготовке санкций предполагается завершить на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы у лидеров был готовый санкционный пакет, который можно будет быстро проголосовать.

"Смысл в том, чтобы в случае начала агрессии собираться не для обсуждения санкций, а для их введения", – сказал собеседник агентства.

30 января Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что санкции ЕС против России лишат ее "возможности реализовать ее стратегические амбиции".

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Сергей Бережной

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