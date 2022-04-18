Во Львове спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в здании станции технического обслуживания, который произошел вследствие обстрела оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сегодня утром российские оккупанты обстреляли ракетами Львов. По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, было четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу. Шесть человек погибли и восемь получили ранения.

Укрзалізниця ранее сообщила, что ракеты россиян повредили ж/д полотно во Львове, но движение поездов уже восстановлено.

Вадим Ребрина

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