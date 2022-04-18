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Во Львове ликвидировали пожар, который возник после ракетного удара оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 20:07
Снимок экрана 2022-04-18 в 20.04.40
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Во Львове спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в здании станции технического обслуживания, который произошел вследствие обстрела оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сегодня утром российские оккупанты обстреляли ракетами Львов. По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, было четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу. Шесть человек погибли и восемь получили ранения. 

Укрзалізниця ранее сообщила, что ракеты россиян повредили ж/д полотно во Львове, но движение поездов уже восстановлено.

Вадим Ребрина
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обстрел Львов пожар ГСЧС
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