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Ракетные удары по Львову: уже семь погибших, ракеты могли выпустить из Каспийского региона

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18.04.2022, 13:29
Ракетные удары по Львову: уже семь погибших, ракеты могли выпустить из Каспийского региона - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

В результате утреннего ракетного удара по Львове количество погибших возросло до семи. Еще одиннадцать человек пострадали, трое в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ракеты были выпущены из Каспийского региона, сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Сегодня около 08:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона", – сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры (складам, которые не использовали), еще одна – по шиномонтажу.

В результате попаданий начались пожары, их уже полностью потушили. Сейчас подразделения ГСЧС разбирают завалы, оба объекта разрушены полностью.

"По состоянию на это время известно о семи погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения", – сообщил Козицкий.

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Оксана Житнюк
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Львов погибшие ракеты Каспийское море
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