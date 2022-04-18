Ракетные удары по Львову: уже семь погибших, ракеты могли выпустить из Каспийского региона

В результате утреннего ракетного удара по Львове количество погибших возросло до семи. Еще одиннадцать человек пострадали, трое в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ракеты были выпущены из Каспийского региона, сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Сегодня около 08:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона", – сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры (складам, которые не использовали), еще одна – по шиномонтажу.

В результате попаданий начались пожары, их уже полностью потушили. Сейчас подразделения ГСЧС разбирают завалы, оба объекта разрушены полностью.

"По состоянию на это время известно о семи погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения", – сообщил Козицкий.

Укрзалізниця ранее сообщила, что ракеты россиян повредили ж/д полотно во Львове, но движение поездов уже восстановлено.

Изначально Львовская ОВА сообщала о шести погибших и восьми пострадавших.

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Оксана Житнюк

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