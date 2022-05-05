МИД – Венгрии: Для Путина нет партнеров и союзников, помогите остановить Россию в Украине

Российский ракетный удар по Закарпатью, где проживает крупная венгерская община, – "свидетельство, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште". Об этом написал в Facebook представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Он обратился к Будапешту со словами, что "российское зло можно преодолеть только совместными усилиями" и что властям Венгрии "не стоит надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России".

"Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него нет партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств", – предостерег он страну-соседку.

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Николенко пишет, что ракетный удар по Закарпатью "приблизил войну еще ближе к венгерской границе". И хотя Украина никоим образом не желает венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы, отметил спикер МИД, "Европа не существует в вакууме".

"Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помогая остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность", – подчеркнул Николенко.

В МИД выразили надежду, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго на российскую нефть и оказания Украине военной помощи.

Евгений Пилипенко

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