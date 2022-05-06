Чехия нашла, чем могла бы заменить российскую нефть – премьер-министр

Чешская республика нашла возможность устранить свою зависимость от импорта российской нефти. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает Novinky.

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Как отмечается, зависимость Чехии от российской нефти можно устранить с помощью трубопровода TAL (Trans Alpine Pipeline), который обслуживает Италию, Австрию и Германию.

"Это очень важно, если мы собираемся ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что у граждан и компаний будет достаточно нефти", – сказал премьер-министр 5 мая.

Евросоюз рассматривает запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Однако это было бы проблематично для Чехии из-за ее зависимости. 4 мая Фиала сказал, что хотел бы, чтобы Чехия отложила эмбарго на российскую нефть на два-три года.

Однако теперь Фиала говорит, что трубопровод TAL может снять зависимость Чехии от России.

"Укрепление пропускной способности трубопровода является ключом к уменьшению зависимости от российской нефти", – сказал он.

Как сообщается, Фиала обсудил этот вариант с премьер-министром Германии Олафом Шольцем.

"TAL решит наши проблемы. Это также самый простой вариант, потому что нам не нужно строить дополнительную инфраструктуру, достаточно будет расширить мощности, – сказал он. – Но для этого требуется готовность стран, участвующих в трубопроводе TAL, т.е. Италии, Австрии и Германии или Баварии, увеличить его пропускную способность".

Шестой пакет санкций против России будет состоять из четырех частей, одна из них – введение эмбарго на российскую нефть.

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Наталия Медведева

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