В Литве предложили Путину подчиниться власти короля XVII века

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис шуткой отреагировал на предложение депутата нелегитимной Госдумы России "отменить независимость" Литвы, предложив копнуть куда глубже в историю, чем 1991 года. Свою идею он изложил в Twitter.

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8 июня депутат путинской Единой России в нелегитимной Госдуме РФ Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы в 1991 году.

"Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!", - говорится в твите.

Также 10 июня российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД страны из-за высказывания диктатора России Владимира Путина о том, что царь Петр I "возвращал" Нарву России.

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Евгений Пилипенко

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