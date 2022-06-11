В Литве предложили Путину подчиниться власти короля XVII века
Депутат литовского сейма Матас Малдейкис шуткой отреагировал на предложение депутата нелегитимной Госдумы России "отменить независимость" Литвы, предложив копнуть куда глубже в историю, чем 1991 года. Свою идею он изложил в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
8 июня депутат путинской Единой России в нелегитимной Госдуме РФ Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы в 1991 году.
"Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!", - говорится в твите.
Также 10 июня российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД страны из-за высказывания диктатора России Владимира Путина о том, что царь Петр I "возвращал" Нарву России.
- Литва – среди самых активных союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной военной агрессии. Вильнюс является адвокатом наиболее жестких санкций против РФ и выступает против любого умиротворения оккупантов.
- В начале июня экс-президент Литвы Грибаускайте раскритиковала "звонки террористу Путину, мычание лидеров и дырявые санкции". Она не верит, что в РФ Путина могут свергнуть сами россияне: говорит, "им хватит картошки и огурцов".
Читайте также: В Литве отреагировали на желание путинского депутата отменить признание их независимости
Комментарии