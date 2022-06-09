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В Литве отреагировали на желание путинского депутата отменить признание их независимости

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 09:08
В Литве отреагировали на желание путинского депутата отменить признание их независимости - Фото
Аудронюс Ажубалис (фото - ЕРА)

Литовский министр иностранных дел Литвы в 2010-2012 годах Аудронюс Ажубалис считает, что на информационные вбросы из России вроде вчерашнего "надо отменить признание независимости Литвы" Вильнюсу не нужно реагировать, "но это не значит, что это неопасно". Об этом он сказал Delfi.

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8 июня депутат путинской Единой России в нелегитимной Госдуме РФ Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы в 1991 году.

Ажубалис напомнил, что тот документ был подписан, произошел обмен ратификационными документами, что зафиксировано в ООН: "Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. <...> Россия признала нас историческим государством".

"Они [в России] могут думать, что хотят: могут сказать, чтобы отныне Литву на карту не наносили и сделали там Балтийское море, и давать затем такие карты школьникам", – сыронизировал он.

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По словам экс-главы МИД Литвы, "компания, узурпировавшая власть в России, ведет себя так, как им кажется нормальным", а потому говорить с ними на языке аргументов или фактов "не удается и не удастся".

"Из того, что мы видим: в Думе назначенные политики устраивают состязания друг с другом, предлагая самые "крутые" решения против цивилизованного мира – осудить, упразднить, ракетами поугрожать. Это полный хаос и сумасшествие в российской политике", – констатировал Ажубалис.

Он отметил, что в РФ международное право "действует настолько, насколько это в их интересах".

Евгений Пилипенко
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агрессия России ссср пропаганда литва независимость госдума рф Евгений Федоров Аудронюс Ажубалис
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