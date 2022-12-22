Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников
Убийства мирных жителей во время оккупации россиянами Бучи совершали десятки российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка РФ. Их имена установили авторы журналистского расследования, опубликованного The New York Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Группа журналистов проанализировала открытые источники - записи телефонных разговоров, опубликованные видеозаписи и интервью с очевидцами. Кроме того, при бегстве россиян из Бучи там были найдены личные записи военных и различные документы, в том числе с номером воинской части псковских десантников, а также шевроны их подразделений.
Журналистам также удалось установить имена 36 убитых на улице Яблонская в Буче.
Авторы расследования подчеркивают, что не могут связать конкретного подозреваемого с каждым конкретным случаем военного преступления – то есть кто именно из оккупантов в какую конкретно жертву стрелял.
Результаты таких журналистских расследований предполагается приобщать к материалам международных судов и трибуналов, которые будут вести судебные следствия в производствах о военных преступлениях, совершенных в Украине.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".
- 7 сентября Владимир Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, сказав, что "сделал это сознательно".
Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников
Комментарии