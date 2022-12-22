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Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 16:35
Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников - Фото
Скриншот с одной из видеозаписей из Бучи

Убийства мирных жителей во время оккупации россиянами Бучи совершали десятки российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка РФ. Их имена установили авторы журналистского расследования, опубликованного The New York Times.

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Группа журналистов проанализировала открытые источники - записи телефонных разговоров, опубликованные видеозаписи и интервью с очевидцами. Кроме того, при бегстве россиян из Бучи там были найдены личные записи военных и различные документы, в том числе с номером воинской части псковских десантников, а также шевроны их подразделений.

Журналистам также удалось установить имена 36 убитых на улице Яблонская в Буче.

Авторы расследования подчеркивают, что не могут связать конкретного подозреваемого с  каждым конкретным случаем военного преступления – то есть кто именно из оккупантов в какую конкретно жертву стрелял.

Результаты таких журналистских расследований предполагается приобщать к материалам международных судов и трибуналов, которые будут вести судебные следствия в производствах о военных преступлениях, совершенных в Украине. 

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Сергій Бережний
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журналистское расследование военные преступления буча new york times
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