Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников

Убийства мирных жителей во время оккупации россиянами Бучи совершали десятки российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка РФ. Их имена установили авторы журналистского расследования, опубликованного The New York Times.

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Группа журналистов проанализировала открытые источники - записи телефонных разговоров, опубликованные видеозаписи и интервью с очевидцами. Кроме того, при бегстве россиян из Бучи там были найдены личные записи военных и различные документы, в том числе с номером воинской части псковских десантников, а также шевроны их подразделений.

Журналистам также удалось установить имена 36 убитых на улице Яблонская в Буче.

Авторы расследования подчеркивают, что не могут связать конкретного подозреваемого с каждым конкретным случаем военного преступления – то есть кто именно из оккупантов в какую конкретно жертву стрелял.

Результаты таких журналистских расследований предполагается приобщать к материалам международных судов и трибуналов, которые будут вести судебные следствия в производствах о военных преступлениях, совершенных в Украине.

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Сергій Бережний

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