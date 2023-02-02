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Ловцы шахедов. Появилось новое видео работы систем противодействия беспилотникам в Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 14:27
Ловцы шахедов. Появилось новое видео работы систем противодействия беспилотникам в Украине - Фото
Скриншот видео

Украина получила шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, в частности, иранским дронам-камикадзе. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал новое видео работы "ловцов шахедов".

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Дроны Fortem DroneHunter F700 способны нейтрализовать беспилотники типа Shahed и "Орлан", которые российская оккупационная армия использует против Украины.

Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает выявлять и блокировать вражеские БПЛА, выпуская на перехват собственные дроны.

Автономный дрон Fortem DroneHunter F700 может развивать скорость до 100 км/ч, он оборудован двумя специальными сетками, с помощью которых "охотится" на вражеские беспилотники.

Радиус действия системы – 5 кв. км. Она работает автономно, но оператор при необходимости может взять управление на себя. 

Комплекс способен ловить дроны весом до 500 кг на высоте до 5,5 км.

Такие же системы стоят на вооружении в странах НАТО. Их эффективность составляет 85%.

  • Украина получила от турецкой компании Baykar еще два ударных беспилотника Bayraktar TB2.
Наталія Медведєва
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беспилотник дрон-камикадзе Fortem DroneHunter F700
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