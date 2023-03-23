Генерал Тарнавский об Авдеевке: РФ пытается окружить город, ВСУ разбивают штурмы — фото

Командующий группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал о боях за Авдеевку, которую хотят окружить россияне. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, оккупанты штурмуют районы Авдеевки и Марьинки. В Авдеевки противник обстреливает жилые дома и хочет продавить оборону Вооруженных Сил Украины для окружения города.

Он отметил, что Силы обороны держат фронт и дают отпор, штурмы РФ разбиваются, а враг несет ощутимые потери.

Генерал заявил, что в городе остаются около 2000 гражданских, которые отказываются эвакуироваться и живут в подвалах.

"Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний раз свет был 14 мая 2022 года", — подчеркнул Тарнавский.

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Дмитро Гриниченко

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