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Генерал Тарнавский об Авдеевке: РФ пытается окружить город, ВСУ разбивают штурмы — фото

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23.03.2023, 13:21
Генерал Тарнавский об Авдеевке: РФ пытается окружить город, ВСУ разбивают штурмы — фото - Фото
Александр Тарнавский (Фото: скриншот с видео)

Командующий группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал о боях за Авдеевку, которую хотят окружить россияне. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты штурмуют районы Авдеевки и Марьинки. В Авдеевки противник обстреливает жилые дома и хочет продавить оборону Вооруженных Сил Украины для окружения города. 

Он отметил, что Силы обороны держат фронт и дают отпор, штурмы РФ разбиваются, а враг несет ощутимые потери. 

Генерал заявил, что в городе остаются около 2000 гражданских, которые отказываются эвакуироваться и живут в подвалах. 

"Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний раз свет был 14 мая 2022 года", — подчеркнул Тарнавский. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Читайте также: Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", но РФ там атакует из одной и той же посадки – ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Марьинка Александр Тарнавский
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