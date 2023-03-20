Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", но РФ там атакует из одной и той же посадки – ВСУ

Авдеевка может превратиться в "новый Бахмут" из-за активных попыток россиян окружить город, однако штурмы оккупантов прогнозируемы, благодаря чему украинским воинам удается их отбивать. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский.

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Комментируя сегодняшнее сообщение британской разведки о том, что ситуация в Авдеевке становится похожей на происходящее на Бахмутском направлении, Дмитрашковский отметил, что россияне действительно пытаются окружить город.

"Я очень согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Это действительно так и есть, но хочу сказать, что на данный момент не все так хорошо у российских подразделений, которые атакуют на этом направлении", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, в течение последних дней армия РФ использует в районе Авдеевки уже "последние резервы" из имеющихся.

"Враг несет серьезные потери личного состава, техники. За прошедший день враг потерял около трех рот личного состава", – отметил Дмитрашковский.

Он подчеркнул, что все штурмы, которые происходили на Авдеевском направлении, были "однотипными" – россияне атакуют из одной и той же посадки, поэтому эти атаки прогнозируемы, за счет чего украинским защитникам удается оборонять свои позиции.

Вчера Дмитрашковский рассказал, что в районе Угледара военные фиксируют ощутимый спад активности российских войск, но в течение последних двух недель Россия предпринимает попытки окружить Авдеевку.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты за прошедшие сутки наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях: Силы обороны отразили 69 атак противника.

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