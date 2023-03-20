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Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, эпицентр – Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 06:46
Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, эпицентр – Бахмут - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты за прошлые сутки наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях: Силы обороны отразили 69 атак противника. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, констатируют в утренней сводке Генерального штаба.

Военное командование отметило безуспешность наступательных действий оккупантов:

→ на Купянском и Лиманском направлениях в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка;
→ на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки.

"На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка", – отметили в Генштабе.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг оборонялся.

За этот период страна-террорист Россия нанесла шесть ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня (в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей); есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Євген Пилипенко
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война сводка генштаб 19 марта 2023 года
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