Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, эпицентр – Бахмут
Российские оккупанты за прошлые сутки наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях: Силы обороны отразили 69 атак противника. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, констатируют в утренней сводке Генерального штаба.
Военное командование отметило безуспешность наступательных действий оккупантов:
→ на Купянском и Лиманском направлениях в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка;
→ на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки.
"На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка", – отметили в Генштабе.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг оборонялся.
За этот период страна-террорист Россия нанесла шесть ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня (в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей); есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
- 19 марта 2023 года в учебке в "Десне" произошло чрезвычайное происшествие: погибли четверо военнослужащих.
- По состоянию на середину марта из Часового Яра эвакуировали всех детей - это следующий на запад от Бахмута город.
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