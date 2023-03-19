Чрезвычайное происшествие в учебном центре, погибли четверо военнослужащих
19.03.2023, 22:42
Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого
В учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает официальный Facebook учебного центра.
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Учебный центр, расположенный в Черниговской области, информирует, что 18 марта из-за чрезвычайного происшествия, характера и детали которого не сообщаются, погибли четверо военнослужащих.
Проводится служебное расследование по установлению причин и обстоятельств гибели людей.
Учебный центр выражает соболезнования родным и близким погибших побратимов.
- 18 января 2023 года во время крушения вертолета в Броварах погибли 16 человек, среди которых были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
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