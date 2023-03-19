Чрезвычайное происшествие в учебном центре, погибли четверо военнослужащих

В учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает официальный Facebook учебного центра.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Учебный центр, расположенный в Черниговской области, информирует, что 18 марта из-за чрезвычайного происшествия, характера и детали которого не сообщаются, погибли четверо военнослужащих.

Проводится служебное расследование по установлению причин и обстоятельств гибели людей.

Учебный центр выражает соболезнования родным и близким погибших побратимов.

18 января 2023 года во время крушения вертолета в Броварах погибли 16 человек, среди которых были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.