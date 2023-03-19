UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чрезвычайное происшествие в учебном центре, погибли четверо военнослужащих

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 22:42
Чрезвычайное происшествие в учебном центре, погибли четверо военнослужащих - Фото
Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого

В учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает официальный Facebook учебного центра.

Учебный центр, расположенный в Черниговской области, информирует, что 18 марта из-за чрезвычайного происшествия, характера и детали которого не сообщаются, погибли четверо военнослужащих.

Проводится служебное расследование по установлению причин и обстоятельств гибели людей.

Учебный центр выражает соболезнования родным и близким погибших побратимов.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие чрезвычайное происшествие учебный центр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 