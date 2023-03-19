Из Часового Яра эвакуировали всех детей

Военная администрация города Часов Яр, который расположен примерно в 10 км западнее Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.

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"Нет детей в Часов Яре, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белые ангелы", мы это сделали. Сложно, больно, но сделали", – сказал глава Часовоярской ГВА Сергей Чаус.

19 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне не могут захватить Бахмут и продолжают атаки на него "по инерции".

По данным разведки Эстонии, к югу от Бахмута командование оккупантов из-за больших потерь заменяет наемников из ЧВК Вагнера солдатами регулярной армии.

По данным сводок Генштаба ВСУ, оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, однако украинские бойцы отбивают атаки.

В НАТО предполагают, что Россия теряет в Украине до 1500 человек в сутки во время наступлений, в основном под Бахмутом.

Сергій Бережний

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