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Из Часового Яра эвакуировали всех детей

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 15:54
Из Часового Яра эвакуировали всех детей - Фото
Фото - Telegram Оперативний ЗСУ

Военная администрация города Часов Яр, который расположен примерно в 10 км западнее Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.

"Нет детей в Часов Яре, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белые ангелы", мы это сделали. Сложно, больно, но сделали", – сказал глава Часовоярской ГВА Сергей Чаус.

Карта – deepstate.live (скриншот)

19 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне не могут захватить Бахмут и продолжают атаки на него "по инерции"

Сергій Бережний
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Часов Яр война эвакуация бахмут Сергей Чаус
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