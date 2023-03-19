"Атаки продолжаются по инерции". В ВСУ заявили, что Россия не может взять Бахмут

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне не могут захватить Бахмут и продолжают атаки "по инерции". Об этом он сказал в воскресенье в эфире единственного телемарафона.

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"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции, наверное, совершают по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", – сказал спикер.



Череватый добавил, что правильное планирование обороны и героизм простых военных позволяет обескровливать врага и ломать его боевой дух.

"Истерические заявления Пригожина – это, наверное, сигнал SOS их руководству, – он же постоянно говорит, что снарядов им не хватает, боеприпасов", – сказал Череватый.

По данным разведки Эстонии, к югу от Бахмута командование оккупантов из-за больших потерь заменяет наемников из ЧВК Вагнера солдатами регулярной армии.

По данным сводок Генштаба ВСУ, оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, однако украинские бойцы отбивают атаки.

В НАТО предполагают, что Россия теряет в Украине до 1500 человек в сутки во время наступлений, в основном под Бахмутом.

Андрій Водяний

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