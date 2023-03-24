Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, безуспешно атакует у Авдеевки и Марьинки – карта
На протяжении минувших суток российские оккупанты не прекращали штурмовать Бахмут, безуспешно атаковали в районе Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 марта.
Как отмечается, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские воины отразили на них более 79 атак противника.
Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Было сбито две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре БпЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов.
На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Здесь произошло больше всего боевых столкновений за прошедшие сутки. Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка и Предтечи Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг вел артобстрелы населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
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