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Спецназ ГРУ России потерял 90-95% бойцов в Украине, на восстановление уйдет до 10 лет — WP

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 11:38
Спецназ ГРУ России потерял 90-95% бойцов в Украине, на восстановление уйдет до 10 лет — WP - Фото
Спецназ ГРУ РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Российский спецназ потерял около 90-95% бойцов в войне против Украины, а на восполнение потери уйдет до 10 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы США, которые утекли в сеть.

Согласно оценкам США, российское командование чрезмерно полагалось на спецназ и задействовало его в составе передовых пехотных формирований, которые понесли огромные потери.
Отмечается, что после начала большой войны командиры РФ скептически относились к боеспособности своих подчиненных, а поэтому приказывали элитным бойцам вступать в прямые бои. 

Чиновники в Вашингтоне считают, что потери спецназа России в Украине сделают его менее эффективным не только в войне против соседней страны, но и в других уголках мира. Американцы пишут, что четыре из пяти бригад спецназа РФ понесли значительные потери. 

Заключение США говорит о том, что три из пяти бригад понесли потери в 90-95% личного состава. Солдатам спецназа требуется не менее четырех лет специальной подготовки, а поэтому американцы заявляют, что Москве может понадобиться до десяти лет на восстановление подразделений. 

В документах не говорится, сколько бойцов спецназа было убито или ранено в Украине, но в материалах со ссылками на перехваты разведданных говорится, что только одно подразделение — 346-е — потеряло почти всю бригаду, в которой действовало всего 125 человек из развернутых 900. 

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
  • Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.
  • Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
  • The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардеец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.

Смотрите также: ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона – видео

Дмитро Гриниченко
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