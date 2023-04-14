Спецназ ГРУ России потерял 90-95% бойцов в Украине, на восстановление уйдет до 10 лет — WP
Российский спецназ потерял около 90-95% бойцов в войне против Украины, а на восполнение потери уйдет до 10 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы США, которые утекли в сеть.
Чиновники в Вашингтоне считают, что потери спецназа России в Украине сделают его менее эффективным не только в войне против соседней страны, но и в других уголках мира. Американцы пишут, что четыре из пяти бригад спецназа РФ понесли значительные потери.
Заключение США говорит о том, что три из пяти бригад понесли потери в 90-95% личного состава. Солдатам спецназа требуется не менее четырех лет специальной подготовки, а поэтому американцы заявляют, что Москве может понадобиться до десяти лет на восстановление подразделений.
В документах не говорится, сколько бойцов спецназа было убито или ранено в Украине, но в материалах со ссылками на перехваты разведданных говорится, что только одно подразделение — 346-е — потеряло почти всю бригаду, в которой действовало всего 125 человек из развернутых 900.
- Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.
- Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
- The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардеец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.
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