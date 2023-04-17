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Луганская область. Артиллеристы 26 бригады точным ударом уничтожили российский ЗРК — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 09:28
Уничтожение российского ЗРК (Фото: скриншот с видео)
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В Луганской области воины 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича поразили зенитно-ракетный комплекс россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

На записи можно увидеть уничтожение вражеского ЗРК точным ударом украинских артиллеристов.

Военные отметили, что удар произошел в Луганской области, однако не раскрыли точное направление.

Наиболее ожесточенные бои на данном направлении идут в районе Белогоровки и Кременной.

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбасслуганская областьартиллерияпотери
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