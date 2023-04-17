В Луганской области воины 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича поразили зенитно-ракетный комплекс россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
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На записи можно увидеть уничтожение вражеского ЗРК точным ударом украинских артиллеристов.
Военные отметили, что удар произошел в Луганской области, однако не раскрыли точное направление.
Наиболее ожесточенные бои на данном направлении идут в районе Белогоровки и Кременной.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
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