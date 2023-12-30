Армия России потеряла более 70 единиц техники и 750 солдат за сутки — статистика

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 750 человек и 71 единицу техники за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 56 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 358270 (+750),

— танков — 5969 (+16),

— боевых бронированных машин — 11053 (+20),

— артиллерийских систем — 8434 (+17),

— РСЗО — 939 (+1),

— средств ПВО — 621 (+1),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6554 (+15),

— крылатых ракет — 1708 (+88),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11244 (+29),

— специальной техники — 1260 (+6).

29 декабря президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.

В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.

19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.

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