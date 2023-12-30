Армия России потеряла более 70 единиц техники и 750 солдат за сутки — статистика
Российская армия потеряла 750 человек и 71 единицу техники за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 56 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 358270 (+750),
— танков — 5969 (+16),
— боевых бронированных машин — 11053 (+20),
— артиллерийских систем — 8434 (+17),
— РСЗО — 939 (+1),
— средств ПВО — 621 (+1),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6554 (+15),
— крылатых ракет — 1708 (+88),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11244 (+29),
— специальной техники — 1260 (+6).
- 29 декабря президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.
- В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.
- 19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.
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