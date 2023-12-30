Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, жестоко штурмует район Авдеевки — карта

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки, где РФ пыталась прорвать оборону ВСУ.

Под Бахмутом украинские воины отбили два штурма вблизи Богдановки и Андреевки.

Россияне продолжают штурмовать Авдеевский укрепрайон и пытаются окружить город. Силы обороны отбили 29 атак в районах Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также ВСУ отбили девять штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области безуспешными были две атаки захватчиков около Вербового.

В Херсонской области украинские соединения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, враг 10 раз безуспешно пытался выбить ВСУ с позиций.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики поразили два района сосредоточения армии РФ, три единицы артиллерии, пять складов боеприпасов и две другие важные цели.

29 декабря, президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.

В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.

19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.

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