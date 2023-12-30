Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 56 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки, де РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта

Під Бахмутом українські воїни відбили два штурми поблизу Богданівки та Андріївки.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївський укріпрайон і намагаються оточити місто. Сили оборони відбили 29 атак у районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також ЗСУ відбили дев'ять штурмів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта

На Запоріжжі безрезультатними були дві атаки загарбників біля Вербового.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта

На Херсонщині українські з'єднання продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, ворог 10 разів марно намагався вибити ЗСУ з позицій.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта

Українська авіація завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три — по зенітно-ракетних комплексах. Ракетники вразили два райони зосередження армії РФ, три одиниці артилерії, п'ять складів боєприпасів та дві інші важливі цілі.

  • 29 грудня президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.
  • Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.
  • 19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.

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