Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсона, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 56 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки, де РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ.

Під Бахмутом українські воїни відбили два штурми поблизу Богданівки та Андріївки.

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївський укріпрайон і намагаються оточити місто. Сили оборони відбили 29 атак у районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також ЗСУ відбили дев'ять штурмів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Запоріжжі безрезультатними були дві атаки загарбників біля Вербового.

На Херсонщині українські з'єднання продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, ворог 10 разів марно намагався вибити ЗСУ з позицій.

Українська авіація завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три — по зенітно-ракетних комплексах. Ракетники вразили два райони зосередження армії РФ, три одиниці артилерії, п'ять складів боєприпасів та дві інші важливі цілі.

29 грудня президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.

Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.

19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.

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