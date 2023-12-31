Как Украина держит небо: командующий ВС показал статистику по сбитому оружию

Николай Олещук (Фото: t.me/MykolaOleshchuk)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал перед новым годом данные по воздушным целям оккупантов, которые были уничтожены с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Хотя сегодня традиционно подводят итоги текущего года, я озвучу некоторые впечатляющие цифры именно с начала полномасштабного вторжения оккупантов", – написал Олещук.

По его данным, с 24 февраля 2022 года Силами обороны уничтожены 1709 российских ракет разных типов. В том числе:

- ракеты Х-101/555/55: выпущено – 1360, уничтожено – 1045;

- ракеты "Калибр": выпущено – 834, уничтожено – 397;

- ракеты "Искандер-К": выпущено – 154, уничтожено – 62.

Данные по сбитым российским БПЛА Shahed-136/131: выпущено – 3940, уничтожено – 3095.

Командующий отмечает, что эффективность сбития крылатых ракет и ударных БПЛА составляет около 85%.

За время после начала полномасштабного вторжения авиация Воздушных сил совершила более 16 000 вылетов: 7600 – на огневое поражение и 8600 – на истребительное авиационное прикрытие.

"В 2024 году мы получим западные самолеты, больше авиабомб и ракет американского, британского и французского производства. Это поможет нам бороться с врагом, освобождать нашу землю, очищать наше небо и море от российского хлама", – написал Олещук.

По данным Генштаба ВСУ, Россия после февраля 2022 года потеряла в Украине 329 самолетов и 324 вертолета.

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