Рекорд. В Новый год ВСУ уничтожили 87 из 90 "шахедов", также оккупанты били ракетами – ВС

Россияне запустили 90 дронов-камикадзе, а также ракеты С-300, Х-31П и Х-59

Мобильная огневая группа (Иллюстративное фото: Алексей Кулеба)

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы.

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"В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. Атака осуществлялась волнами из четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ", – пишет ведомство.

В общей сложности были зафиксированы пуски 90 "шахедов", также россияне ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областям.

По маршрутам беспилотников в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

"Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушную атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", – отмечают военные.

Всего в Новогоднюю ночь украинским защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество "шахедов" – 87 из 90, подытожили в ВС.

Инфографика: Воздушные силы

Вечером и ночью на 1 января оккупанты атаковали Одессу "шахедами", в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, загорались пожары.

За сутки Силы обороны ликвидировали 780 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, 17 бронемашин и шесть танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские захватчики атаковали по всему фронту от Харьковской области до Херсонской, Силы обороны отражали штурмы.

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