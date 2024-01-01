Рекорд. В Новый год ВСУ уничтожили 87 из 90 "шахедов", также оккупанты били ракетами – ВС
В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы.
"В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. Атака осуществлялась волнами из четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ", – пишет ведомство.
В общей сложности были зафиксированы пуски 90 "шахедов", также россияне ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областям.
По маршрутам беспилотников в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.
"Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушную атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", – отмечают военные.
Всего в Новогоднюю ночь украинским защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество "шахедов" – 87 из 90, подытожили в ВС.
- Вечером и ночью на 1 января оккупанты атаковали Одессу "шахедами", в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, загорались пожары.
- За сутки Силы обороны ликвидировали 780 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, 17 бронемашин и шесть танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
- Российские захватчики атаковали по всему фронту от Харьковской области до Херсонской, Силы обороны отражали штурмы.
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