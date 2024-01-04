Во временно оккупированном Крыму вечером 4 января звучали взрывы. Как и всегда, россияне отчитались о якобы успешной работе своей противовоздушной обороны. Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что боевая работа украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, была безупречной.

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"2 января Министерство вранья РФ отчиталось о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ". Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории и еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу!" – написал он.

На видео, добавленном командующим, местный житель показывает столб дыма с земли и говорит, что рядом пролетела ракета, а российское ПВО не отработало по ней.

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Оператор говорит, что одну цель сбили сверху (видно облако дыма в небе). Однако, отмечает мужчина, "что-то все-таки попало".

Также Олещук добавил скриншот из местного проукраинского Telegram-канала "Крымский ветер": на нем со ссылкой на источник утверждают, что прилет был по воинской части ПВО рядом с селом Уютное под Евпаторией.

"Сейчас туда вереницей едут машины скорой помощи", – пишет ресурс.

Скриншот: Telegram

ОБНОВЛЕНО в 17:58. Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ сообщило, что около 15:00 украинские защитники поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Представитель Главного управления разведки заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

На уничтоженном российском большом десантном корабле "Новочеркасск" было ликвидировано 74 захватчика, свидетельствуют документы, полученные активистами "Кибер Сопротивления".

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