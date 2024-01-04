У Криму гриміли вибухи, у Шойгу нарахували 10 нібито збитих авіаракет – фото, відео

У Криму знову неспокійно – гримлять вибухи, лунає тривога

Комишова бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)

У тимчасово окупованому Криму 4 січня лунали вибухи, окупанти традиційно заявляли про "роботу сил протиповітряної оборони".

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Кореспондент Крим.Реалії повідомив, що у Севастополі було чути близько 10 вибухів – близько 16:13-16:15 за київським часом. Перед цим було чути ракетні пуски.

Проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер повідомив про вибухи в Севастополі та Євпаторії.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти "відбивають атаку", і вже нібито збито кілька повітряних цілей.

Пізніше він написав, що військові РФ ведуть роботу зі знищення "великої кількості різноманітних повітряних цілей".

Євпаторія (Фото – Кримський вітер)

Севастополь (Фото – Кримський вітер)

Євпаторія (Фото – Кримський вітер)

Обережно, у відео ненормативна лексика.

ДОПОЛНЕНО О 16:48. У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито випустила авіаційні керовані ракети по Криму, і ППО окупантів нібито збило 10 цілей.

Тим час у мережі публікують відео із знанчим задимленням і стверджують, що нібито могло бути влучання у військову частину РФ. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

За даними ГУР, зараз Росія "мовчки" перекидає флот до Новоросійська, визнаючи, що в Криму йому небезпечно.

1 січня в СБУ повідомили, що українські морські дрони Sea Baby, які неодноразово атакували російські кораблі, здатні не лише переносити вибухівку, а й вести вогонь ракетами. Глава СБУ Малюк заявив, що РФ уже вивела всі серйозні кораблі з Криму, проте їй це не допоможе.

Відповідаючи на питання про воєнні цілі України на 2024-й, Зеленський сказав про південь, Крим та схід.

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