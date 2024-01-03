Повітряні сили: Битимемо по аеродрому в Бельбеку за найменшої можливості – відео

Захоплені РФ у Криму авіабази є пріоритетними цілями для ПС ЗСУ і удари по них завдаватимуться "за найменшої можливості", сказав Ігнат

Юрій Ігнат (Фото - скриншот з відео)

Повітряні сили будуть за найменшої нагоди бити по російських авіаційних базах у Криму, оскільки вони постійно використовуються для запуску "шахедів" та бомбардувань України. Про це сказав речник ПС Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

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На питання ведучого про вибухи, які були чутні в ніч проти 3 січня в Севастополі та, за непідтвердженими повідомленнями, пов'язані з аеродромом Бельбек, Ігнат відповів, що захоплені росіянами у тимчасово окупованому ними Криму авіабази є пріоритетними цілями для ПС ЗСУ та удари завдаватимуть "за найменшої можливості".

За даними Повітряних сил, з аеродромів у Бельбеку та Джанкої росіяни запускають по Україні "шахеди" та балістичні ракети "Іскандер".

Ігнат наголосив, що удари по аеродромах з російською авіаційною технікою знижують можливості Росії у повітряному просторі акваторій Чорного та Азовського морів.

"Знищувати (авіацію противника. – Ред.) потрібно і в повітрі, і на землі. Якщо є найменша можливість бити по російських базах, це треба робити. Такі операції успішно проводять Збройні Сили разом із СБУ та ГУР. Вони знищують літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби ППО противника", – сказав Ігнат.

Водночас речник ПС не підтвердив прямо, що вибухи в ніч проти 3 січня в Севастополі пов'язані з операціями Повітряних сил.

За повідомленнями соцмереж, уночі в Севастополі було чути "дуже сильні" вибухи. Акустичний удар був таким сильним, що відчувався у всіх районах міста – від Інкермана до Комишевої бухти. Окупаційна адміністрація міста заявила, що нібито було збито кілька ракет. Місцеві жителі пов'язують вибухи із військовим аеродромом Бельбек. Достовірної інформації про те, що сталося, поки що немає.

У ніч проти 7 листопада 2023 року в Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали вибухи. Окупанти заявили про атаку щонайменше п'ятьох українських безпілотників.

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