Воздушные силы: Будем бить по аэродрому в Бельбеке при малейшей возможности – видео

Захваченные РФ в Крыму авиабазы являются приоритетными целями для ВС ВСУ и удары по ним будут наноситься "при малейшей возможности", сказал Игнат

Юрий Игнат (Фото - скриншот из видео)

Воздушные силы будут при малейшей возможности бить по российским авиационным базам в Крыму, так как они постоянно используются для запуска "шахедов" и бомбардировок Украины. Об этом сказал спикер ВС Юрий Игнат в эфире 24 канала.

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На вопрос ведущего о взрывах, которые были слышны в ночь на 3 января в Севастополе и, по неподтвержденным сообщениям, связаны с аэродромом Бельбек, Игнат ответил, что захваченные россиянами во временно оккупированном ими Крыму авиабазы являются приоритетными целями для ВС ВСУ и удары по ним будут наноситься "при малейшей возможности".

По данным Воздушных сил, с аэродромов в Бельбеке и Джанкое россияне запускают по Украине "шахеды" и баллистические ракеты "Искандер".

Игнат подчеркнул, что удары по аэродромам с российской авиационной техникой снижают возможности России в воздушном пространстве акваторий Черного и Азовского морей.

"Уничтожать (авиацию противника. – Ред.) нужно и в воздухе, и на земле. Если есть малейшая возможность бить по российским базам, это нужно делать. Такие операции успешно проводят Вооруженные Силы вместе с СБУ и ГУР. Они уничтожают самолеты, авиационную технику, инфраструктуру, а также средства ПВО противника", – сказал Игнат.

При этом спикер ВС не подтвердил прямо, что взрывы в ночь на 3 января в Севастополе связаны с операциями Воздушных сил.

По сообщениям соцсетей, ночью в Севастополе были слышны "очень сильные" взрывы. Акустический удар был таким сильным, что ощущался во всех районах города — от Инкермана до Камышевой бухты. Оккупационная администрация города заявила, что были якобы сбиты несколько ракет. Местные жители связывают взрывы с военным аэродромом Бельбек. Достоверной информации о происшедшем пока нет.

В ночь на 7 ноября 2023 года в Бахчисарайском районе временно оккупированного Крыма, а также возле города Саки прогремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке по меньшей мере пяти украинских беспилотников.

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