Оккупированный Севастополь с утра слышал звуки взрывов в районе аэродрома "Бельбек"

4 января около 08:00 утра в Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. По информации местных жителей в пабликах запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте и Telegram-каналов россиян с коллаборационистами, это произошло в районе военного аэродрома "Бельбек".

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На момент выхода новости нет видеофиксации инцидентов.

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Главарь оккупантов в Севастополе Михаил Развожаев, как и все прошлые разы, заявил о работе системы ПВО, которая "сбила два БПЛА над морем в районе Бельбека".

2 января 2023 года Центр национального сопротивления утверждал, что Развожаев якобы вывез своих детей и имущество на Кипр.

В Крыму время от времени срабатывает ПВО. Оккупанты каждый раз пишут о "беспилотниках Украины", руководство Украины инциденты в оккупации не комментирует.

Вчера, 3 января, жители в оккупации слышали взрывы в Джанкое. 30 декабря и 2 января – снова в Севастополе.

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Євген Пилипенко

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