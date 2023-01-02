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В Севастополе "бавовна". Оккупанты опять заявили о работе ПВО по беспилотнику – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 21:21
В Севастополе
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Вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Руководство оккупантов в городе традиционно заявило, что это работа российской противовоздушной обороны по беспилотнику.

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"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА", – написал в Telegram севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев, который, как сегодня сообщалось, уже вывез на Кипр своих детей и все имущество, включая собак и кошек.

Примерно с 20:45 в севастопольских Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что в городе было "очень громко" и "здорово бахнуло".

Также несколько часов назад о звуках взрывов в соцсетях сообщали жители поселка Гвардейское Симферопольского района.

ДОПОЛНЕНО В 21:37. Спустя полчаса Розважаев заявил, что оккупанты "продолжают отбивать атаку" и якобы сбили еще один беспилотник.

  • В Крыму время от времени срабатывает ПВО. Оккупанты каждый раз пишут о "беспилотниках Украины", руководство Украины инциденты в оккупации не комментирует.
  • Очередной взрыв в Севастополе прогремел 30 декабря. Руководство оккупантов традиционно заявило, что "наши военные как всегда сработали четко".

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Оксана Житнюк
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