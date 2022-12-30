Вскоре после 10:00 утра в Севастополе во временно оккупированном Крыму сработала система противовоздушной обороны российских захватчиков. Ролики с пуском ракет или ракеты выкладывают коллаборационисты в местных пабликах.
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По их словам, "над Севастополем отработало ПВО, было очень громко", "из Инкермана сообщают, что окна и предметы в доме тряслись; по наблюдениям очевидцев – самый мощный взрыв за все время".
Руководство оккупантов в городе, как обычно, заявило, что "наши военные как всегда сработали четко".
- В Крыму время от времени срабатывает ПВО. Оккупанты каждый раз пишут о "беспилотниках Украины", руководство Украины инциденты в оккупации не комментирует.
- В середине декабря 2022 года президент Зеленский заявил, что "все увидят начало операции" по деоккупации Крыма.
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