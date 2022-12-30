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"Самый мощный взрыв за все время". В оккупированном Севастополе сработала ПВО – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 10:51
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Дубль два. Взрывы в Энгельсе, где авиабаза российских оккупантов – видео
Дубль два. Взрывы в Энгельсе, где авиабаза российских оккупантов – видео

Вскоре после 10:00 утра в Севастополе во временно оккупированном Крыму сработала система противовоздушной обороны российских захватчиков. Ролики с пуском ракет или ракеты выкладывают коллаборационисты в местных пабликах.

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По их словам, "над Севастополем отработало ПВО, было очень громко", "из Инкермана сообщают, что окна и предметы в доме тряслись; по наблюдениям очевидцев – самый мощный взрыв за все время".

Руководство оккупантов в городе, как обычно, заявило, что "наши военные как всегда сработали четко".

  • В Крыму время от времени срабатывает ПВО. Оккупанты каждый раз пишут о "беспилотниках Украины", руководство Украины инциденты в оккупации не комментирует.
  • В середине декабря 2022 года президент Зеленский заявил, что "все увидят начало операции" по деоккупации Крыма. 

Читайте также: Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Євген Пилипенко
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Крым пво дрон БПЛА беспилотник севастополь
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