В оккупированном Крыму звучат взрывы. Оккупанты уверяют, что "это работа ПВО" – видео

Во временно оккупированном Крыму вечером 10 декабря прозвучали взрывы. Коллаборационисты и их хозяева уверяют, что "отработала система противовоздушной обороны".

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Крымские Telegram-каналы сообщают, что взрывы прозвучали в районе Джанкоя, Севастополя и Симферополя.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что над Симферополем "отработала система ПВО", просит "сохранять спокойствие".

22 ноября во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы и стрельба. Тогда оккупанты жаловались на "атаку беспилотников".

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Оксана Житнюк , Євген Пилипенко

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