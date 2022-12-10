В оккупированном Крыму звучат взрывы. Оккупанты уверяют, что "это работа ПВО" – видео
10.12.2022, 21:03
Иллюстративное фото рядом с авиабазой "Саки"
Во временно оккупированном Крыму вечером 10 декабря прозвучали взрывы. Коллаборационисты и их хозяева уверяют, что "отработала система противовоздушной обороны".
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Крымские Telegram-каналы сообщают, что взрывы прозвучали в районе Джанкоя, Севастополя и Симферополя.
Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что над Симферополем "отработала система ПВО", просит "сохранять спокойствие".
- 22 ноября во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы и стрельба. Тогда оккупанты жаловались на "атаку беспилотников".
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