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Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 14:37
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Команда украинских журналистов создала базу военных объектов в оккупированном Россией Крыму, которые могут стать целью для Вооруженных Сил Украины. Крым.Реалии совместно с проектом Схемы исследовали свежие спутниковые снимки Planet Labs важнейших российских военных объектов временно оккупированного Крыма.

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Журналисты нашли в Крыму более полутора сотен российских военных объектов с их точными координатами и вместе с экспертами выбрали самые важные.

Основное количество российских кораблей сосредоточено в Севастопольской бухте.

Согласно спутниковым снимкам за 9 ноября у причальной стенки возле бухты "Голландия" стоят: большие десантные корабли проектов 1135, 1171, 775, патрульные корабли проекта 22160, ракетные катера проектов 1239, 1241 и крейсер проекта 11356, последний – это либо флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", либо его аналог "Адмирал Эссен".

Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото

В Крыму журналисты насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.

Важной целью для ВСУ в Крыму могут оказаться аэродром и другие военные объекты в Джанкое.

На аэродроме в Джанкое журналисты и эксперты определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8) и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Также аэродром часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото

Рядом с Севастополем расположен аэродром Бельбек, на котором в основном размещены истребители. На снимках за 15 ноября там были Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и Миг-31.

Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото

Одна из главных авиагрупп российской армии также размещена на аэродроме в Гвардейском. Здесь сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.

Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото

Как отмечается, в Крыму хорошо развита сеть ПВО. Огромную часть этого вооружения, которое ранее было украинским, захватила российская армия после оккупации Крыма.

После захвата Крыма, россияне усилили ПВО своими ЗРК С-400, береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Последние замечены на спутниковых снимках на южных склонах Крыма у Феодосии.

Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото

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Наталія Медведєва
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