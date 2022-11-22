В Севастополе звучат взрывы и стрельба: оккупанты говорят об "атаке беспилотников" – видео

Сегодня вечером, 22 ноября, во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы и стрельба. Местный гауляйтер утверждает, что в городе работают по беспилотникам российские средства противовоздушной обороны.

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Корреспондентка Крым.Реалии сообщила, что звук взрыва был слышен в центральной части Севастополя в 17:59 по киевскому времени, а в 18:22 слышали стрельбу из стрелкового оружия, она продолжалась более 15 секунд.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что "идет атака беспилотников", и российские силы ПВО якобы сбили два БПЛА.

Местные Telegram-каналы публикуют видео:

Публикуют также видео из Евпатории:

По данным ГУР, РФ ждет наступления Украины для освобождения полуострова — россияне строят новые оборонительные рубежи не только в Крыму, но и в Херсонской области, чтобы попытаться помешать атакам ВСУ.

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Оксана Житнюк

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