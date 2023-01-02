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Гауляйтер Севастополя вывез своих детей и имущество на Кипр – Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 14:52
Гауляйтер Севастополя вывез своих детей и имущество на Кипр – Центр нацсопротивления - Фото
Михаил Развожаев (скриншот видео)

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев вывез своих детей, а также все имущество, включая собак и кошек, на Кипр. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Там отмечают, что поведение оккупантов "не указывает на то, что они верят, что "россия здесь навсегда".

На временно оккупированных территориях россияне совершают мародерство на предприятиях и в жилищах граждан. Они тоже вывозят из Украины своих родственников.

"Также стоит отметить, что осенью кремль провел закрытое исследование общественного мнения по потере Крыма", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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Крым севастополь Михаил Развожаев
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