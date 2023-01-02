Гауляйтер Севастополя вывез своих детей и имущество на Кипр – Центр нацсопротивления
02.01.2023, 14:52
Михаил Развожаев (скриншот видео)
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев вывез своих детей, а также все имущество, включая собак и кошек, на Кипр. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Там отмечают, что поведение оккупантов "не указывает на то, что они верят, что "россия здесь навсегда".
На временно оккупированных территориях россияне совершают мародерство на предприятиях и в жилищах граждан. Они тоже вывозят из Украины своих родственников.
"Также стоит отметить, что осенью кремль провел закрытое исследование общественного мнения по потере Крыма", – говорится в сообщении.
- 18 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что украинское общество готово воевать за временно оккупированный Крым.
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