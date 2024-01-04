В Крыму гремели взрывы, у Шойгу насчитали 10 якобы сбитых авиаракет – фото, видео

В Крыму гремели взрывы, у Шойгу насчитали 10 якобы сбитых авиаракет – фото, видеодополнено
Во временно оккупированном Крыму днем 4 января звучали взрывы, оккупанты традиционно заявляли о "работе сил противовоздушной обороны".
Корреспондент Крым.Реалии сообщил, что в Севастополе было слышно около 10 взрывов – около 16:13-16:15 по киевскому времени. Перед этим были слышны ракетные пуски.
Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер сообщил о взрывах в Севастополе и Евпатории.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оккупанты "отражают атаку" и уже якобы сбито несколько воздушных целей.
Позднее он написал, что военные РФ ведут работу по уничтожению "большого количества разнообразных воздушных целей".
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
ДОПОЛНЕНО В 16:48. В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы выпустила авиационные управляемые ракеты по Крыму, и ПВО оккупантов якобы сбило 10 целей.
Тем временем в сети публикуют видео со значительным задымлением и утверждают, что якобы могло быть попадание в воинскую часть РФ. Подтверждения этой информации пока нет.
- По данным ГУР, сейчас Россия "молча" перебрасывает флот в Новороссийск, признавая, что в Крыму ему опасно.
- 1 января в СБУ сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby, неоднократно атаковавшие российские корабли, способны не только переносить взрывчатку, но и вести огонь ракетами. Глава СБУ Малюк заявил, что РФ уже вывела все серьезные корабли из Крыма, однако ей это не поможет.
- Отвечая на вопрос о военных целях Украины на 2024-й, Зеленский сказал о юге, Крыме и востоке.
Читайте также: Воздушные силы: Будем бить по аэродрому в Бельбеке при малейшей возможности – видео