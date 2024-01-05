Другий день поспіль у Криму гримлять вибухи – відео

Крим (Ілюстративне фото: ЕРА)

У тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 5 січня лунають вибухи – другий день поспіль. Окупанти традиційно "відзвітували" про нібито успішну роботу своїх сил протиповітряної оборони.

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Проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер" опублікував відео зі звуками вибухів у районі Євпаторії. За даними підписників пабліка, їх було близько 10.

Пабліки окупантів написали про ракетну небезпеку, загрозу авіації, закриття Кримського мосту, але потім заявили, що "все збито".

Кримські гауляйтери на момент публікації новини мовчать.

Після того, як все нібито було збито, у пабліках окупантів знову почали скаржитися, що "дуже гучно". Декілька вибухів пролунало в небі над містом Саки, в районі аеродрому.

4 січня Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

Воєнні пропагандисти РФ стверджують, що під час удару нібито було ліквідовано високопоставлених офіцерів та спецпризначенців.

У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму було уражено склади боєприпасів агресора.

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