Второй день подряд в Крыму гремят взрывыь- видео

Крим (Ілюстративне фото - ЕРА)

Во временно оккупированном Крыму поздно вечером 5 января раздаются взрывы – второй день подряд. Оккупанты традиционно "отчитались" о якобы успешной работе своих сил противовоздушной обороны.

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Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер опубликовал видео со звуками взрывов в Евпатории. По данным подписчиков паблика, их было около 10.

Паблики оккупантов написали о ракетной опасности, угрозе авиации, закрытии Крымского моста, но затем заявили, что "все сбито".

Крымские гауляйтеры на момент публикации новости молчат.

После того, как все якобы было сбито, в пабликах оккупантов снова начали жаловаться, что "очень громко". Несколько взрывов прогремело в небе над городом Саки, в районе аэродрома.

4 января Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

Военные пропагандисты РФ утверждают, что при ударе якобы были ликвидированы высокопоставленные офицеры и спецназовцы.

В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.

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