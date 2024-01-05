Второй день подряд в Крыму гремят взрывыь- видео
Во временно оккупированном Крыму поздно вечером 5 января раздаются взрывы – второй день подряд. Оккупанты традиционно "отчитались" о якобы успешной работе своих сил противовоздушной обороны.
Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер опубликовал видео со звуками взрывов в Евпатории. По данным подписчиков паблика, их было около 10.
Паблики оккупантов написали о ракетной опасности, угрозе авиации, закрытии Крымского моста, но затем заявили, что "все сбито".
Крымские гауляйтеры на момент публикации новости молчат.
После того, как все якобы было сбито, в пабликах оккупантов снова начали жаловаться, что "очень громко". Несколько взрывов прогремело в небе над городом Саки, в районе аэродрома.
- 4 января Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".
- Военные пропагандисты РФ утверждают, что при ударе якобы были ликвидированы высокопоставленные офицеры и спецназовцы.
- В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.
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