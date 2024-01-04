У Криму знову гримить, у Новоросійську теж неспокійно – фото

Судячи з фото, у Новоросійську спрацювала ППО. На території Криму знову лунають вибухи – за даними окупантів, Україна нібито атакувала безпілотниками

У тимчасово окупованому Криму вдруге за день лунають вибухи, а в Новоросійську в РФ повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер повідомив увечері 4 січня, що вибухи лунають у Саках та Джанкої.

Пабліки окупантів традиційно написали про "роботу ППО" в районі Керченської протоки, над Севастополем і Саками. Окупанти стверджують, що Україна нібито запустила "істотну кількість" безпілотників у напрямку Криму.

Новоросійський паблік опублікував фото зі слідами роботи ППО у небі. Підписники стверджують, що чули вибух.

За даними ГУР, росіяни вже кілька місяців займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська.

Крымский ветер повідомив, що окупанти могли стріляти по українській ракеті, "але поки що незрозуміло, збили або вона потрапила в ціль".

Новоросійськ (Фото з Telegram)

Новоросійськ (Фото – Telegram-канал Кримський вітер)