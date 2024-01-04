В Крыму опять гремит, в Новороссийске тоже неспокойно – фото
Во временно оккупированном Крыму второй раз за день звучат взрывы, а в городе Новороссийске в РФ сообщают о работе сил противовоздушной обороны.
Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер сообщил вечером 4 января, что взрывы звучат в Саках и Джанкое.
Паблики оккупантов традиционно написали о "работе ПВО" в районе Керченского пролива, над Севастополем и Саками. Оккупанты утверждают, что Украина якобы запустила "существенное количества" беспилотников в направлении Крыма.
Новороссийский паблик опубликовал фото со следами работы ПВО в небе. Подписчики утверждают, что слышали взрыв.
По данным ГУР, россияне уже несколько месяцев занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота из Крыма в Новороссийск.
Крымский ветер сообщил, что оккупанты могли стрелять по украинской ракете, "но пока непонятно, сбили или она попала в цель".
- 4 января в Крыму уже звучали взрывы. Россияне традиционно отчитались о якобы успешной работе своей ПВО, но командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил о "безупречной" работе украинских пилотов – поражен командный пункт РФ в Крыму.