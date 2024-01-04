В Крыму опять гремит, в Новороссийске тоже неспокойно – фото

Судя по фото, в Новороссийске сработала ПВО. На территории Крыма снова звучат взрывы – по данным оккупантов, Украина якобы атаковала беспилотниками

Фото - Telegram-канал Крымский ветер

Во временно оккупированном Крыму второй раз за день звучат взрывы, а в городе Новороссийске в РФ сообщают о работе сил противовоздушной обороны.

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Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер сообщил вечером 4 января, что взрывы звучат в Саках и Джанкое.

Паблики оккупантов традиционно написали о "работе ПВО" в районе Керченского пролива, над Севастополем и Саками. Оккупанты утверждают, что Украина якобы запустила "существенное количества" беспилотников в направлении Крыма.

Новороссийский паблик опубликовал фото со следами работы ПВО в небе. Подписчики утверждают, что слышали взрыв.

По данным ГУР, россияне уже несколько месяцев занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота из Крыма в Новороссийск.

Крымский ветер сообщил, что оккупанты могли стрелять по украинской ракете, "но пока непонятно, сбили или она попала в цель".

Новороссийск (Фото из Telegram)

Новороссийск (Фото – Telegram-канал Крымский ветер)