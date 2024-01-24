Крушение Ил-76 и вброс о пленных. Омбудсмен: Не ведитесь на провокации, все анализируем
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на вброс России о якобы гибели украинских пленных во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области и призвал "не вестись на провокации". Об этом он написал в Telegram.
По его словам, он занимается выяснениям всех деталей падения самолета и анализирует полученную информацию.
Лубинец призвал представителей медиа и граждан не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам, а также не распространять ложную информацию.
"Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации", — заявил омбудсмен.
Также чиновник пообещал позже предоставить более детальную информацию.
- Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.
- Видео момента падения самолета можно просмотреть по ссылке.
- Также появились фото обломков.
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