Падение Ил-76 под Белгородом. В Генштабе намекнули на причастность ВСУ

В Генштабе напомнили, что за последнюю неделю армия России нанесла 19 ракетных ударов по Харьковской области

Ил-76 (Фото: росСМИ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что "продолжит уничтожение средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении". Это сообщение появилось на фоне информации о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

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Военные добавили в сообщение плашку "важно" и отметили, что "ВСУ принимают все меры по защите Украины и украинцев".

В Генштабе напомнили, что за последнюю неделю армия России нанесла 19 ракетных ударов по Харьковской области, применив 26 ракет из ЗРК С-300 и три баллистических ракеты типа "Искандер".

В результате последних обстрелов со стороны России погибли 16 жителей Харьковской области, добавили военные.

"Для уменьшения именно ракетной угрозы ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Генштаба подчеркнула, что зафиксированная интенсивность обстрелов "прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода".

"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", – резюмировали ВСУ.

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

Видео момента падения самолета можно просмотреть по ссылке.

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