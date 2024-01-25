Крушение Ил-76. Омбудсмен: Мы не видим признаков, что на борту было такое количество людей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина пока не имеет данных, которые могли бы подтвердить, что на борту упавшего 24 января под Белгородом самолета Ил-76 были украинские пленные. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, он не может комментировать публично вопросы обменов, но Украина постоянно работает в этом направлении.
Одновременно он отметил, что россияне постоянно используют вопрос пленных для дестабилизации Украины.
"Нам неизвестно, по моей информации, я не могу подтвердить, что там были военнопленные, по тому анализу и видео, что мы увидели. Если бы там были тела. Если бы россияне могли показать якобы тела наших пленных, то они обязательно бы этим воспользовались", — сказал Лубинец.
Омбудсмен заявил, что не может сказать, что в самолете было такое количество людей, о котором говорят оккупанты.
"В этом должны разбираться международные эксперты. Это был военный самолет, а Силы обороны должны делать все возможное, чтобы Украина выстояла", — резюмировал чиновник.
- 24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.
- В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".
- Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока у администрации президента США нет подтверждений информации, что в российском Ил-76 находились украинские военнопленные.
Читайте также: Командующий Воздушных сил об Ил-76: Россия пытается подорвать поддержку Украины в мире