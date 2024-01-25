Крушение Ил-76. Омбудсмен: Мы не видим признаков, что на борту было такое количество людей

Лубинец заявил, что не может подтвердить, что в Ил-76 были украинские пленные, исходя из доступных фото и видео

Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина пока не имеет данных, которые могли бы подтвердить, что на борту упавшего 24 января под Белгородом самолета Ил-76 были украинские пленные. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, он не может комментировать публично вопросы обменов, но Украина постоянно работает в этом направлении.

Одновременно он отметил, что россияне постоянно используют вопрос пленных для дестабилизации Украины.

"Нам неизвестно, по моей информации, я не могу подтвердить, что там были военнопленные, по тому анализу и видео, что мы увидели. Если бы там были тела. Если бы россияне могли показать якобы тела наших пленных, то они обязательно бы этим воспользовались", — сказал Лубинец.

Омбудсмен заявил, что не может сказать, что в самолете было такое количество людей, о котором говорят оккупанты.

"В этом должны разбираться международные эксперты. Это был военный самолет, а Силы обороны должны делать все возможное, чтобы Украина выстояла", — резюмировал чиновник.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока у администрации президента США нет подтверждений информации, что в российском Ил-76 находились украинские военнопленные.

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