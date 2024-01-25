ГУР о фейковых "списках военнопленных" из Ил-76: Должны быть официальные сообщения РФ

Представитель ГУР отметил, что в противном случае такие вбросы воспринимаются как сознательная ИПСО оккупантов

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Пропагандисты не имеют отношения к процессу обмена пленными, военная разведка не будет комментировать их заявления. Информацию о возможном пребывании украинских военнопленных на упавшем российском военном самолете Ил-76 должны были сообщать официальные структуры РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Комментировать ["списки военнопленных"] не будем, потому что для этого должны быть официальные сообщения от лиц, отвечающих за обращение с военнопленными. Ни Симоньян, ни Шарии к этому отношению не имеют", – заявил он.

Юсов уточнил, что официальная информация должна поступить от Министерства обороны РФ или других структур.

Он объяснил, что в противном случае это воспринимается как сознательная информационно-психологическая операция оккупантов.

Читайте также: "России верить нельзя". Ил-76 упал, россияне спекулируют и обвиняют Украину. Что дальше

В день авиакрушения якобы "список военнопленных" из упавшего Ил-76 опубликовали главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и подозреваемый в государственной измене пророссийский "блогер" Анатолий Шарий. Впрочем, о фейковости опубликованного документа говорит то, что некоторых людей из списка обменяли еще 3 января.

Суспільне отмечает, что о большинстве людей из "списка" есть упоминания в сообществах по поиску военнопленных и пропавших без вести, также некоторых из них в плену снимали для пропагандистских роликов.

Представитель ГУР также сообщил, что на Ил-76 должны были лететь российские чиновники, однако "в последний момент" Федеральная служба безопасности РФ "фактически приказала" им не садиться на борт.

По данным военной разведки, после авиакрушения Ил-76 в белгородский морг попало лишь пять тел, что соответствует численности личного состава экипажа борта.

Юсов заявил, что на борту Ил-76 могли быть как только ракеты до С-300, так и ракеты и люди, а авиакрушение может быть сознательной провокацией оккупантов или "дружественным огнем" захватчиков по своему же самолету.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

Читайте также: Падение Ил-76. Омбудсмен: Не видим признаков, что на борту было такое количество людей, в том числе пленных