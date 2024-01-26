24 января должен был состояться один из крупнейших обменов военнопленными – ГУР

В тот день в Белгородской области рухнул транспортный самолет россиян Ил-76

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, что запланированный на 24 января обмен военнопленными должен был быть "одним из крупнейших за время полномасштабной войны".

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У Юсова спросили, какое количество пленных должны были обменять в тот день.

"Мы не будем озвучивать точную цифру. И до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это должен был быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен был быть юбилейный – 50-й, но, к сожалению, не состоялся", – ответил он.

Относительно "списков" якобы украинских военнопленных, опубликованных российскими пропагандистами, представитель ГУР отметил, что информация изучается. Также идет коммуникация с семьями пленных.

Юсов добавил, что если Россия официально захочет обнародовать "списки", то должна сделать это через структуры, имеющие отношение к прямой работе с военнопленными, – Министерство обороны, спецслужбы, гуманитарный штаб и т. д.

24 января в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 якобы находившихся на борту военнопленных, однако там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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