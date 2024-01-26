ГУР про падіння Іл-76: Потрібно обстежити чорну скриньку і місце, але Росія цього не допустить

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міжнародні розслідувачі повинні обстежити місце падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, а також чорну скриньку та уламки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов.

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За його словами, навіть в ООН сказали, що не можуть встановити, чи на борту Іл-76 були українські полонені, а Росія не надала доказів своєї версії подій.

"Йдеться про військовий літак, який неодноразово перевозив особовий склад та зброю. Москва не повідомляла, що на цьому літаку нібито перевозитимуть полонених", – сказав Юсов.

Він зазначив, що міжнародне розслідування буде логічним та обґрунтованим — можна буде обстежити місце краху, уламки та чорну скриньку, але Росія зараз відкидає таку можливість.

"Це мав бути один із найбільших обмінів за час великої війни, але, на жаль, він не відбувся", – підкреслив спікер ГУР.

24 січня в Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день справді мав відбутися обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито перебували на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.

Президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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